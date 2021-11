L’Audience dei Quotidiani Online nei Primi 9 Mesi del 2021

Audiweb ha pubblicato i dati relativi alla total digital audience del mese di settembre. La total digital audience nel giorno medio a settembre è stata pari a 36,4 milioni di utenti unici, corrispondenti al 62.3% della popolazione dai due anni in su.

La sottocategoria “Current Event & Global News”, che con le testate di news online raggiunge 37,5 milioni di utenti mensili, registra una crescita dello 0.4% rispetto ad agosto, ma il tempo speso nel complesso cala del 1.5%. Questo nonostante le nuove regole del “green pass”, il 20°anniversario dell’attacco alle Torri Gemelle, “l’allarme bollette” e il piano anti rincari del Governo, l’avvio delle scuole e della terza dose dei vaccini, il “caso Morisi” e le elezioni la prima domenica di ottobre. Solo per citare alcuni dei fatti principali del mese.

Se questo è lo scenario complessivo di riferimento, come d’abitudine siamo entrati nel dettaglio di tale dinamica analizzando il trend dell’audience delle principali fonti d’informazione online.

Nella battaglia per la leadership tra Corriere della Sera e Repubblica per il settimo mese consecutivo in quest’anno è il quotidiano diretto da Molinari ad avere la peggio. Il giornale fondato da Scalfari, per il quarto mese di fila, resta sotto i tre milioni di utenti unici nel giorno medio. Era dal dicembre 2019 che non succedeva. E la distanza tra i due principali player dell’informazione online nel nostro Paese cresce a favore del quotidiano di Via Solferino, visto che la Repubblica cala del -2.71% rispetto ad agosto mentre il Corsera cresce del 1.1%.

Su 21 testate prese in considerazione due terzi [14] registrano una flessione, in molti casi significativa, della propria audience rispetto ad agosto 2021. Nella lotta per la medaglia di bronzo tra Fanpage e Il Fatto Quotidiano è quest’ultimo tiene la terza posizione riconquistata ad agosto. Boom di Leggo dopo quattro mesi di calo costante degli utenti unici nel giorno medio.

La peggior performance è di AGI che perde circa il 31% rispetto ad agosto. Ora gli utenti sono meno della metà di gennaio. La nomina di Minzolini a Direttore de “Il Giornale” non porta bene al quotidiano che per il terzo mese di fila perde utenti

Forte recupero di Notizie.it. Ma traffico molto volatile quello della testata all digital che a picchi di crescita alterna cali anche molto importanti. Il tutto probabilmente legato al sostegno pubblicitario, o meno. Agli investimenti che la testata in questione effettua per generare traffico.

Linkiesta continua ad essere l’ultima testata tra quelle prese in considerazione, e il quotidiano online diretto da Rocca perde più di quarto degli utenti rispetto ad agosto.

L’infografica sottostante fornisce il dettaglio del trend nei primi nove mesi dell’anno per ciascuna delle testate prese in esame. I dati sono “no TAL”, ovvero depurati da aggregazioni frutto di accordi commerciali, ad esclusione di quelli de “La Stampa” che includono quelli de “Il Secolo XIX, che comunque pesa poco più del 5% sul totale dell’audience del quotidiano di Torino.

[clicca per ingrandire]