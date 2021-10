Boom di Ricavi Pubblicitari per YouTube

Alphabet ha comunicato ieri i risultati relativi al terzo trimestre di quest’anno. Il colosso di Mountain View ha appena registrato un altro trimestre record.

Alphabet riporta entrate del terzo trimestre di $ 65,1 miliardi, in aumento del 41% su base annua, e un utile netto di $ 18,9 miliardi, rispetto a $ 11,2 miliardi su base annua. Le entrate di Google Cloud si attestano a $ 5 miliardi, rispetto a $ 3,4 miliardi su base annua. “Altre scommesse” di Alphabet ha registrato una perdita operativa nel terzo trimestre di $ 1,29 miliardi, in aumento rispetto a $ 1,1 miliardi su base annua, su entrate di $ 182 milioni generate principalmente da Verily e Fiber, in aumento rispetto a $ 178 milioni su base annua.

Inoltre, Alphabet riporta costi di acquisizione del traffico di $ 11,50 miliardi, rispetto agli $ 11,16 miliardi previsti. L’infografica sottostante fornisce il dettaglio del trend dei ricavi dal terzo trimestre 2018 a quello del 2021.

Per quanto riguarda YouTube, le entrate pubblicitarie della più grande piattaforma video del mondo sono aumentate del 43%, rispetto ai 5 miliardi di dollari del pari periodo dell’anno precedente, attestandosi a 7,2 miliardi di ricavi pubblicitari.

Per avere un termine di paragone, Netflix ha registrato un fatturato totale del terzo trimestre 2021 di $ 7,4 miliardi con più di 213 milioni di abbonati. Piuttosto che Twitter che ha chiuso il trimestre luglio – settembre 2021 a 3,7 miliardi di ricavi. Si capisce dunque quanto sia popolare YouTube come fonte di contenuti per le persone, e per gli introiti di Google.

Va tenuto presente che le entrate pubblicitarie riportate per YouTube escludono i ricavi per i prodotti basati su abbonamento come YouTube Premium e YouTube TV. Con la musica e gli abbonati Premium che hanno superato i 50 milioni.

