“DigitalMente”, rubrica settimanale che ogni Venerdì prova a fornire spunti e appunti su digitale e dintorni, per riflettere a tutto campo su innovazione e digitale. Oggi abbiamo scelto di parlare dell’audience di TikTok nel nostro Paese.

Audiweb ha pubblicato i dati relativi alla total digital audience del mese di agosto. Gli utenti unici mensili della sottocategoria “Member Communities”, che raccoglie i social, ha avuto 38,3 milioni di utenti mensili, pari al 87.8% di tutti coloro che hanno usato la Rete nel mese. In lieve calo [-0.4%] rispetto a luglio, come è normale che avvenga nei mesi estivi per evidenti ragioni.

Al contrario gli utenti mensili di TikTok sono cresciuti anche ad agosto superando per la prima volta la barriera dei 10 milioni. Soltanto rispetto ad aprile, da quando Audiweb ha reso disponibile il dato sulla piattaforma social di video brevi, gli utenti sono aumentati di oltre 1,5 milioni. Una crescita del 16.8%.

Insomma, TikTok pare davvero inarrestabile e infatti, secondo il rapporto Social Media Trends 2022, rilasciato in questi giorni, «La continua ascesa di TikTok è indiscutibile. La piattaforma offre una barriera d’ingresso così bassa quando si tratta di produrre contenuti video creativi e di piccole dimensioni, mentre offre l’opportunità di un’enorme portata organica e coinvolgimento». E tutto lascia prevedere che nel 2022 possa diventare il social numero uno al mondo.

