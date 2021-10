Luxury Watch & Social

Affrontiamo un tema che ci è sembrato particolarmente interessante da più di un punto di vista. Oggi abbiamo scelto di parlare di Instagram e lusso.

In particolare ci è venuta la curiosità, diciamo, di analizzare la presenza di alcuni dei dei principali brand degli orologi di lusso su Instagram. Così, grazie a CrowdTangle, abbiamo, appunto, analizzato la presenza di dieci brand negli ultimi 12 mesi.

Il brand che ha il maggior numero di follower è Rolex, che si attesta ad oltre 12,1 milioni di follower. In crescita del 8.72% rispetto ad ottobre 2020. È anche il brand con il maggior numero di interazioni. Più di 16,5 milioni. Pari ad una media di 1,2 milioni di interazioni al mese.

Quello che invece propone la maggior quantità di contenuti è Hublot, con una media giornaliera di 1.78 post, rispetto ad una media generale dei 10 brand presi in esame di 0.73 post/die.

Il brand con il maggior tasso di coinvolgimento è invece Vacheron Costantin, con un engagement rate del 1.57%. Il tasso di coinvolgimento medio dei brand presi in considerazione è del 0.92%.

Se si entra nel dettaglio del coinvolgimento generato si vede che, ad esempio, per Vacheron Costantin, fatto 100 le interazioni, i like pesano il 99.1%. Rolex, per citarne un altro, si attesta addirittura al 99.4% di like e solo lo 0.6% di commenti. Un peso che nel complesso vale anche per gli altri brand.

La comunicazione è molto “product oriented”. Rolex mostra, con video o caroselli fotografici, il design dei diversi modelli. Lo stesso dicasi per Vacheron Costantin. Nonostante le numerose sponsorizzazioni sportive fa poco meglio Tag Heurer.

Insomma, dalla nostra analisi emergono fondamentalmente due aspetti:

Instagram viene utilizzato quasi come se fosse un “sito vetrina”;

Le interazioni, poche o tante che siano, sono di scarsa qualità con una nettissima prevalenza di like e pochi commenti, come abbiamo visto.

[clicca per ingrandire]