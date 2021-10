I Social più Visitati al Mondo

Se in Italia. secondo i dati del “17° Rapporto sulla Comunicazione”, edizione 2021, del Censis, è WhatsApp la piattaforma social con la maggior penetrazione, a livello mondiale le cose cambiano.

Infatti, stando alle stime di Similarweb, è YouTube la piattaforma sia con il maggior numero di visite che con il maggior tempo speso. YouTube è anche il secondo sito più visitato al mondo in assoluto, alle spalle di Google, che come sappiamo ne è il proprietario.

Dietro a YouTube si piazzano Facebook e, forse un po’ a sorpresa, Twitter, che è al di sopra degli altri due prodotti della famiglia Facebook: Instagram e WhatsApp. Twitter ha anche un maggior tempo speso mediamente per ciascuna visita rispetto a Facebook, seppur di poco.

Un miliardo e trecento milioni circa le visite a TikTok, mentre Pinterest si attesta appena al di sotto di un miliardo di visite mensili. Appena sopra i 100 milioni di visite SlideShare. Molto al di sotto di LinkedIn che lo controlla attraverso Microsoft. Solo 51,5 milioni di visite mensili invece per Snapchat.

Roblox, di cui si parla molto per le sue caratteristiche e potenzialità in chiave di marketing, e che come altri videogame assomiglia sempre più ad una piattaforma social, si attesta a poco meno di un miliardo di visite e più di 15 minuti di tempo speso mediamente per visita.

Infine, a titolo di curiosità, si segnala che, tra i 50 siti più visitati al mondo, il sito per adulti con il maggior numero di visite non è Pornhub, che si attesta a 2,17 miliardi di visite, ma xnxx che ha avuto 2,5 miliardi di visite.

[clicca per ingrandire]