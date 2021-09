Il Futuro del Marketing Secondo TikTok

Si è tenuto ieri “TikTok World“, evento vetrina, simile a F8 di Facebook e Partner Summit di Snapchat, nel quale la piattaforma di social video ha presentato nuove soluzioni creative di branding e commerciali, una sorta di roadmap di soluzioni che rafforzeranno la brand experience sulla piattaforma, facilitando la relazione dei brand con i propri pubblici di riferimento.

Questi gli elementi salienti emersi nel corso dell’evento digitale:

TikTok Creator Marketplace : il portale self-service che rende semplice per i brand trovare una gamma diversificata di creator in linea con i propri interessi;

: il portale self-service che rende semplice per i brand trovare una gamma diversificata di creator in linea con i propri interessi; TikTok Creator Marketplace API : API che abilita l’accesso ai dati di prima parte per esperti del creator marketing tra i quali Whalar, Influential, Captiv8, offrendo ai brand un servizio che li aiuta a gestire dall’inizio alla fine l’intero processo del creator marketing su TikTok;

: API che abilita l’accesso ai dati di prima parte per esperti del creator marketing tra i quali Whalar, Influential, Captiv8, offrendo ai brand un servizio che li aiuta a gestire dall’inizio alla fine l’intero processo del creator marketing su TikTok; Open Application Campaigns : i brand potranno pubblicare brief delle loro campagne, rendendoli disponibili ai creator tramite TikTok Creator Marketplace, in modo che questi ultimi possano autocandidarsi a partecipare;

: i brand potranno pubblicare brief delle loro campagne, rendendoli disponibili ai creator tramite TikTok Creator Marketplace, in modo che questi ultimi possano autocandidarsi a partecipare; Branded Content Toggle : uno strumento che consente ai creator di segnalare i contenuti pubblicitari senza interrompere il proprio flusso creativo;

: uno strumento che consente ai creator di segnalare i contenuti pubblicitari senza interrompere il proprio flusso creativo; Customized Instant Page : i brand possono creare delle landing page che si caricano in pochi secondi – 11 volte più velocemente delle pagine standard per dispositivi mobili – per consentire agli utenti di immergersi nel messaggio di brand mentre guardano dei video o scorrono tra diversi contenuti;

: i brand possono creare delle landing page che si caricano in pochi secondi – 11 volte più velocemente delle pagine standard per dispositivi mobili – per consentire agli utenti di immergersi nel messaggio di brand mentre guardano dei video o scorrono tra diversi contenuti; Reach & Frequency : su TikTok i brand potranno gestire campagne efficaci, predittive e trasparenti;

: su TikTok i brand potranno gestire campagne efficaci, predittive e trasparenti; TikTok Brand Lift Study : strumento di ricerca che misura la percezione degli utenti rispetto alle inserzioni che vedono su TikTok. Brand Lift si avvale inoltre delle collaborazioni con Kantar e Nielsen, per garantire ai nostri partner che la misurazione sia conforme agli standard di settore in termini di efficacia e affidabilità;

: strumento di ricerca che misura la percezione degli utenti rispetto alle inserzioni che vedono su TikTok. Brand Lift si avvale inoltre delle collaborazioni con Kantar e Nielsen, per garantire ai nostri partner che la misurazione sia conforme agli standard di settore in termini di efficacia e affidabilità; Ad Viewability : Grazie a MOAT e DoubleVerify, verranno offerti ai partner gli insight di cui hanno bisogno su traffico e viewability su TikTok;

: Grazie a MOAT e DoubleVerify, verranno offerti ai partner gli insight di cui hanno bisogno su traffico e viewability su TikTok; TikTok Inventory Filter : Forniscono agli inserzionisti maggiore controllo sul posizionamento delle inserzioni, per sentirsi più sicuri nell’utilizzo della piattaforma. La soluzione è conforme al GARM Brand Safety and Suitability Framework e soddisfa gli standard di settore globali;

: Forniscono agli inserzionisti maggiore controllo sul posizionamento delle inserzioni, per sentirsi più sicuri nell’utilizzo della piattaforma. La soluzione è conforme al GARM Brand Safety and Suitability Framework e soddisfa gli standard di settore globali; Brand Safety and Suitability Tools : Insieme ad IAS, OpenSlate e Zefr si assicura che le campagne siano sempre proposte in posizioni adiacenti a contenuti in linea con l’immagine dei brand;

: Insieme ad IAS, OpenSlate e Zefr si assicura che le campagne siano sempre proposte in posizioni adiacenti a contenuti in linea con l’immagine dei brand; Integrazione di prima parte : i merchant potranno avere una esperienza completa di commerce su TikTok, con la possibilità di caricare prodotti e gestirne ogni aspetto, dall’evasione dell’ordine alla spedizione, fino al punto di acquisto.

: i merchant potranno avere una esperienza completa di commerce su TikTok, con la possibilità di caricare prodotti e gestirne ogni aspetto, dall’evasione dell’ordine alla spedizione, fino al punto di acquisto. Integrazione di terza parte : Per i merchant che desiderano collaborare con i propri partner di terza parte per il commerce, oggi sono disponibili sulla piattaforma Shopify, Square, Ecwid, PrestaShop mentre Wix, SHOPLINE, OpenCart e Base saranno disponibili alla fine di quest’anno;

: Per i merchant che desiderano collaborare con i propri partner di terza parte per il commerce, oggi sono disponibili sulla piattaforma Shopify, Square, Ecwid, PrestaShop mentre Wix, SHOPLINE, OpenCart e Base saranno disponibili alla fine di quest’anno; Product Links : i brand potranno mettere in evidenza uno o più prodotti direttamente da un video organico, portando gli utenti su pagine di vendita che si caricano in tempo reale;

: i brand potranno mettere in evidenza uno o più prodotti direttamente da un video organico, portando gli utenti su pagine di vendita che si caricano in tempo reale; LIVE Shopping : offre ai brand la possibilità di connettersi direttamente con i loro pubblici in tempo reale e al contempo condividere link dinamici a prodotti e servizi;

: offre ai brand la possibilità di connettersi direttamente con i loro pubblici in tempo reale e al contempo condividere link dinamici a prodotti e servizi; Collection Ads : i brand possono includere schede prodotto personalizzate e sfogliabili nelle loro inserzioni video personalizzate In-Feed;

: i brand possono includere schede prodotto personalizzate e sfogliabili nelle loro inserzioni video personalizzate In-Feed; Dynamic Showcase Ads: i brand possono proporre agli utenti inserzioni personalizzate e targettizzate sulla base degli interessi degli utenti stessi.

Tutto questo mentre TikTok il giorno prima ha annunciato di aver raggiunto un miliardo di utenti unici mensili a livello globale. E, secondo l’analisi di Statista, escludendo la Cina, la penetrazione di piattaforma social in alcune nazioni ha raggiunto il 40%.

Penetrazione che si attesterebbe attorno al 20% in Italia, e di cui abbiamo ottenuto, unici in Italia, i dati Audiweb degli ultimi mesi. Dati in base ai quali in Italia gli utenti mensili di TikTok passano dai 8.9 milioni di aprile 2021 a 9.8 milioni a luglio 2021. Un’ulteriore crescita del 10.1% negli ultimi quattro mesi.

Gli oltre 9.8 milioni di utenti mensili a luglio di quest’anno rappresentano il 16.5% delle persone di età superiore ai due anni che vivono in Italia e, appunto, il 22.2% del totale degli utenti mensili di Internet nel nostro Paese.

Il tempo speso mensilmente si attesta ben al di sopra delle cinque ore. Per avere un termine di paragone, il tempo speso nel mese di luglio per Pinterest è stato di 12.5 minuti e quello del sito del Corriere della Sera si è attestato a 12.2 minuti.

