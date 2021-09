Le Notizie che Hanno Creato Maggior Engagement su Facebook

Dalla scorsa settimana DataMediaHub ha stretto una partnership con Radio Città Fujiko. Ogni lunedì, durante la rassegna stampa, in onda dalle 09:30 alle 10:30, che è possibile ascoltare anche in streaming dal sito web dell’emittente bolognese, la “nostra” Francesca Clementoni e Alfredo Pasquali forniranno agli ascoltatori i dati da noi elaborati su quali siano le notizie che hanno generato il maggior coinvolgimento negli ultimi sette giorni.

I dati sono relativi ai post sulle fanpage di sette agenzie stampa [ANSA, Adnkronos, AGI, Askanews, DIRE, Italpress e La Presse], quindici fonti d’informazione all digital [Affaritaliani, Blitz Quotidiano, Dagospia, Fanpage, Linkiesta, HuffPost Italia, Il Post, Notizie.it, Open, Rai News, Sky Tg24, TGCom24, TG La7News, Today e TPI], e 19 quotidiani online che hanno anche la corrispondente versione cartacea [Avvenire, Corriere della Sera, Corriere dello Sport, Domani, Il Dubbio, Il Fatto, Il Foglio, Il Giornale, Il Manifesto, Il Messaggero, Il Riformista, Il Resto del Carlino, Il Sole24Ore, La Gazzetta dello Sport, La Repubblica, La Stampa, La Verità, Libero e Tuttosport].

La fonte dei dati è CrowdTangle. Facebook, da circa un anno, ha riconosciuto DataMediaHub come ente di ricerca [GRAZIE!], e dunque ci ha accordato, l’accesso a CrowdTangle, la piattaforma di analisi di proprietà di Facebook stesso, che normalmente ne consente l’utilizzo a grandi realtà editoriali e, appunto, enti di ricerca.

Per engagement si intende la somma di like + le altre reaction + commenti e condivisioni. Di seguito i dieci post che, appunto, hanno generato il maggior coinvolgimento su Facebook nell’ultima settimana.

Su dieci post ben sei sono della testata all digital Fanpage. E ben nove su dieci sono di fonti d’informazione online che non hanno una corrispondente versione cartacea. Unica eccezione il Corriere della Sera. Che comunque è ultimo tra tutti.

Il post che in assoluto ha generato maggior engagement è di Fanpage, ed è relativo al compleanno del principe Harry. Quasi 75mila tra like e reaction [tutte positive]. Più di 12mila commenti e oltre 2mila condivisioni.

[clicca per ingrandire]

Abbiamo anche estrapolato i tre post che hanno avuto il maggior numero di condivisioni. La notizia con il maggior numero di condivisioni dalle pagine Facebook dei siti di news è di TgCom24, ed è relativa all’introduzione del green pass, con una sintesi dei principali provvedimenti introdotti dal Governo in materia. Sia i commenti che le reaction al post sono in larga parte di critica al provvedimento adottato. Come d’abitudine, ahinoi, non vi è alcuna gestione della community e dei relativi commenti.

[clicca per ingrandire]

A proposito di commenti, abbiamo anche isolato quali siano stati i tre post con, appunto, il maggior numero di commenti. Il post con il maggior numero di commenti è per Fanpage ed è relativo alla detenzione dei fratelli Bianchi. I due assassini di Willy Monteiro. Post che è anche il secondo in assoluto per livello di coinvolgimento, come abbiamo visto.

Non è difficile immaginare il tenore prevalente degli oltre 33mila commenti. Che ancora una volta non vengono gestiti da chi amministra la pagina Facebook.

Complessivamente, si tratta di dati che forniscono una buona idea di quali siano le testate che generano maggior engagement, e di quali siano i temi con maggior appeal per le persone. Seguendo ogni lunedì mattina la rassegna stampa dell’emittente radiofonica bolognese potrete verificare, settimana per settimana, tematiche e testate. E se vi va fateci sapere che ve ne pare sui social di DataMediaHub e/o su quelli di Radio Città Fujiko.

[clicca per ingrandire]