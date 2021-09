Il Crollo dell’Engagement Generato da Salvini su Facebook

Come abbiamo documentato all’inizio del mese, Salvini spinge sempre più su contenuti pop[ular], adottando quella che qualcuno, ironicamente, ha definito la “strategia dello yogurt”.

Ma quanto paga questa modalità di comunicazione? Per verificarlo abbiamo messo a confronto i risultati ottenuti dalla fanpage del leader leghista dalla metà di giugno alla metà di settembre nel 2021 rispetto a quelli dello stesso periodo nel 2020.

Ebbene, il tasso di coinvolgimento giornaliero scende dal 0.68% del 2020 al 0.46% nel 2021. E le interazioni complessivamente si dimezzano, passando da una media giornaliera di quasi 498mila interazioni a circa 210mila.

Non è solo la quantità delle interazioni, e dunque del coinvolgimento, a registrare un brusco calo. Infatti, cresce di sei punti percentuali l’incidenza dei like, interazione di minor valore tra tutte quelle possibili sul social più popolato d’Italia, e si dimezzano le condivisioni, che passano da un’incidenza del 14.8% al 7.6%.

Un indicatore che oltre ad essere l’evidenza della minore adesione ai contenuti proposti riduce sensibilmente la portata, e dunque la visibilità, dei contenuti di Salvini.

Questo nonostante da metà giugno a metà settembre 2021 il leader leghista abbia investito poco meno di 40mila euro in Facebook ads per promuovere i propri contenuti.

Insomma, “la bestia” di Salvini è alla frutta. Anzi pardon allo yogurt, come segnalavamo in apertura. La conferma, se necessario, del crollo di consensi nei confronti della Lega. Naturalmente non si tratta solamente di strategia di comunicazione ma anche dei temi proposti, che evidentemente hanno una presa decisamente più ridotta rispetto a prima.

[clicca per ingrandire]