“DigitalMente”, rubrica settimanale che ogni Venerdì prova a fornire spunti e appunti su digitale e dintorni, per riflettere a tutto campo su innovazione e digitale. Oggi abbiamo scelto di parlare marketing e tattiche digitali.

Salesforce ha pubblicato il report “State of Marketing”. Giunto alla settima edizione, il rapporto [richiede registrazione], basato su interviste condotte tra maggio e giugno 2021 su 8.227 professionisti del marketing di aziende B2B, B2C e B2B2C in tutto il mondo, fornisce un interessante spaccato sul mix di marketing e le tattiche digitali prevalentemente adottate dai marketers.

La stragrande maggioranza utilizza i social media [91%], il digital advertising [91%], i contenuti digitali [88%], il sito Web e le app [86%], l’email [76%].

Mentre l’84% degli intervistati afferma di utilizzare eventi e sponsorizzazioni, è evidente il passaggio a eventi virtuali e ibridi . Entro il 2022, gli intervistati ritengono che il 40% dei loro eventi sarà virtuale, mentre gli eventi ibridi rappresenteranno il 30%.

Per coinvolgere i clienti su questi canali digitali, i marketer stanno arruolando una cassetta degli attrezzi completa di tattiche di coinvolgimento. Circa 9 su 10 affermano anche di utilizzare il video, che è in cima alla lista dei canali che hanno visto il maggiore aumento di valore nell’ultimo anno. Non sorprende che il video giochi un ruolo importante. Circa l’81% utilizza video pre-prodotti e il 73% utilizza video in livestream, mentre il 13% e il 19%, rispettivamente, hanno in programma di utilizzare queste tattiche.

Due terzi dei marketer stanno attualmente utilizzando l’ influencer marketing , mentre più di un quarto [27%] prevede di utilizzarlo. Inoltre, circa 9 su 10 stanno attualmente utilizzando [60%] o prevedono di utilizzare [33%] contenuti generati dagli utenti e una quota simile sta attualmente utilizzando [61%] o prevede di utilizzare [30%] contenuti interattivi.

Infine, il coordinamento tra i canali utilizzati è ancora più dinamico dopo la pandemia. Solo circa 3 su 10 [31%] dei marketer hanno descritto il loro coordinamento cross-channel come dinamico nel 2018. Oggi, tale quota è più che raddoppiata [68%], con 8 su 10 [78%] che affermano di coinvolgere i clienti in tempo attraverso uno o più canali di marketing.

[clicca per ingrandire]