L’Audience delle News Online nel 1° Semestre 2021

Al termine della scorsa settimana, Audiweb ha pubblicato i dati relativi alla total digital audience del mese di giugno. La total digital audience nel giorno medio a giugno è stata pari a 37,3 milioni di utenti unici, corrispondenti al 62,4% della popolazione dai due anni in su. In leggera crescita rispetto al mese precedente, trainata dalla categoria “Travel/Maps Info”, che è quella in maggior crescita tra tutte.

[clicca per ingrandire]

Per contro in calo invece le news. La categoria “Current Events & Global News” perde infatti l’1.8% rispetto a maggio. Come d’abitudine siamo entrati nel dettaglio di tale dinamica analizzando il trend dell’audience delle principali fonti d’informazione online.

Nella battaglia per la leadership tra Corriere della Sera e Repubblica per il quarto mese consecutivo in quest’anno è il quotidiano diretto da Molinari ad avere la peggio. Il Giornale fondato da Scalfari scende sotto i tre milioni di utenti unici nel giorno medio. Era dal dicembre 2019 che non succedeva.

Comunque sia le due testate giocano in un altro campionato, per dirla in versione calcistica, con una distanza di oltre due milioni di utenti unici nel giorno medio rispetto a chi occupa la terza posizione.

Su 21 testate prese in considerazione 16 vedono un calo, in molti casi significativo, della propria audience rispetto a maggio 2021. La peggior performance è del Messaggero che perde più di un quinto [2o.6%] della propria audience. Sorprende che, nel mese del campionato europeo di calcio, con le ottime prestazioni della nostra nazionale, la Gazzetta dello Sport registri un calo del 11.4%.

In deciso calo anche AGI che perde il 18% degli utenti rispetto a maggio, e vede più che dimezzata la propria audience rispetto all’inizio dell’anno.

Vola HuffPost Italia. E nella battaglia per il terzo posto dietro ai due “big” delle news online italiane, per il quarto mese consecutivo ha la meglio Fanpage su Il Fatto Quotidiano. Comunque in calo di oltre il 10% entrambi.

Fanalino di coda, ancora una volta, Linkiesta, che solo a maggio era riuscita a non essere l’ultimo quotidiano per audience, scavalcando, seppur di pochissimo, Blitzquotidiano, che invece raddoppia rispetto al mese precedente.

[clicca per ingrandire]