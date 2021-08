Il 1° Semestre di Cairo Communication 2018 – 2021

Ieri sono stati approvati i risultati di Cairo Communication al 30 giugno 2021. il Gruppo ha conseguito ricavi, margine operativo lordo [EBITDA], risultato operativo [EBIT] e risultato netto di pertinenza del Gruppo in forte crescita rispetto a quelli realizzati nel pari periodo del 2020, andamento che deriva anche dal ricollocamento nel primo semestre degli eventi sportivi che nel 2020 erano stati posticipati alla seconda parte dell’anno.

Se questa è l’estrema sintesi dei risultati del primo semestre dell’anno rispetto all’annus horribilis, così come avevamo documentato per RCS Mediagroup, che come noto fa parte a sua volta di Cairo Communication, il confronto con gli anni precedenti è decisamente meno entusiasmante, diciamo, anche se il risultato netto torna in positivo, dopo il rosso di quasi 13 milioni di euro nel 2020.

I ricavi netti del Gruppo, così come quelli di tutte le unità di business, restano ben distanti dal livelli del 2019 e si attestano complessivamente a 93 milioni di euro in meno rispetto al 2018 [-14.8%]. Dinamica comune, anche, a quella del Gruppo Sole24Ore. Unica eccezione le concessionarie per effetto della fusione dal primo gennaio del 2021 tra le due concessionarie di Cairo e di RCS in un’unica struttura.

Va considerato inoltre che nei ricavi dei primi sei mesi del 2021 vi sono anche 14,4 milioni di euro che sono ricavi riferiti alla distribuzione di prodotti di editori terzi, a seguito del consolidamento integrale del gruppo m-dis, che negli anni precedenti non erano a bilancio visto che solo di recente RCS ha aumentato al 90% la propria quota del distributore nazionale. Dunque i ricavi, a parità di perimentro, sarebbero ancora inferiori.

L’infografica sottostante fornisce il dettaglio del trend dei ricavi, e del risultato netto, per il gruppo e per ciascuna delle principali unità di business. Migliora, ma resta in negativo, il risultato netto de La7.

[clicca per ingrandire]