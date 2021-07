Boom di Ricavi per YouTube

Alphabet ha rilasciato ieri i risultati economico – finanziari relativi al secondo trimestre dei quest’anno. Alphabet riporta ricavi del secondo trimestre di $ 61,88 miliardi, in crescita del 62% su base annua, e un utile operativo di $ 19,36 miliardi, in aumento del 31% su base annua.

Per quanto riguarda YouTube, le entrate pubblicitarie della più grande piattaforma video del mondo sono aumentate dell’84%, rispetto ai 3,81 miliardi di dollari del pari periodo dell’anno precedente.

Per avere un termine di paragone, Netflix ha registrato un fatturato totale del secondo trimestre 2021 di $ 7,3 miliardi. Si capisce dunque quanto sia popolare YouTube come fonte di contenuti per le persone, e per gli introiti di Google.

Va tenuto presente che le entrate pubblicitarie riportate per YouTube escludono le commissioni per i prodotti basati su abbonamento come YouTube Premium e YouTube TV.

Nel webcast di commento ai risultati, Sundar Pichai, CEO di Google e Alphabet, ha sottolineato lo slancio di YouTube Shorts – la funzione video in forma breve simile a TikTok della piattaforma – annunciando che ora sta generando oltre 15 miliardi di visualizzazioni giornaliere globali, rispetto ai 6,5 miliardi di marzo.

Pichai ha anche evidenziato i pagamenti di YouTube ai creator. Oltre $ 30 miliardi sono stati pagati a creator, artisti e organizzazioni di media negli ultimi tre anni. E ha affermato che la piattaforma video nel secondo trimestre 2021 ha pagato di più ai partner e ai creator di YouTube che in qualsiasi altro trimestre nella storia dell’azienda.

Google ha recentemente lanciato il suo ultimo componente aggiuntivo 4K su YouTube TV, consentendo agli abbonati di trasmettere video di qualità superiore dalle reti disponibili e potrebbe essere un fattore trainante per la piattaforma TV in diretta.

