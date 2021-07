Top App Italia per Utenti & tempo Speso

ItaliaOggi ha pubblicato i dati ComScore [paywall] sulle app che in Italia hanno il maggior numero di utenti, e quelle con le quali gli italiani passano più tempo.

Non sorprende che l’app con il maggior numero di utenti sia WhatsApp, che si attesta a 31,2 milioni di utenti. Seguono YouTube a 28,1 milioni e Google Search a 26,6 milioni. Chiude la top 10 per numero di utenti Facebook Messenger con 17,7 milioni di utenti.

WhatApp scivola al secondo posto per tempo speso lasciando il trono al re della “Facebook Family”: Facebook. Il tempo speso in app su Facebook dagli italiani supera i 20,7 miliardi di ore. Tre delle prime quattro app per tempo speso sono proprio di Facebook.

Tra le app con le quali gli italiani passano più tempo spunta TikTok a circa 5,8 miliardi di ore, contro i 9,8 miliardi di Instagram, i 12,3 di YouTube e i 6,4 di Spotify. Per quest’ultimo, stando ai dati di ComScore, gli utenti sarebbero poco più di nove milioni.

Essendo dati censuari si tratta naturalmente di stime ragionevolmente accurate, che comunque danno un’idea di come investano una parte non trascurabile del loro tempo gli italiani. Non a caso, stando alla ricerca pubblicata la scorsa settimana dal Censis, il 91.5% degli italiani che usa la Rete lo fa per per tenere i contatti a distanza con familiari, amici e conoscenti.

L’uomo, da sempre, è un animale sociale. E, come abbiamo detto più e più volte, la tecnologia è il mezzo, il fattore abilitante, per esprimere la propria socialità.

[clicca per ingrandire]