“DigitalMente”, rubrica settimanale che ogni Venerdì prova a fornire spunti e appunti su digitale e dintorni, per riflettere a tutto campo su innovazione e digitale. Oggi abbiamo scelto di parlare di audience dei quotidiani online.

Audiweb ha reso disponibili pubblicamente i dati della total digital audience del mese di maggio. I dati sono prodotti con il sistema di rilevazione Audiweb 2021 adeguato al nuovo scenario cookieless, e dunque NON sono paragonabili con quelli dell’anno precedente.

Come d’abitudine, abbiamo estrapolato ed elaborato i dati relativi ai principali newsbrand del nostro Paese. Su 21 testate prese in considerazione 15 vedono un calo, in molti casi significativo, della propria audience rispetto ad aprile 2021.

Continua la lotta per la leadership tra Corriere della Sera e Repubblica, come del resto era avvenuto nel 2020, ma per il terzo mese di fila è il quotidiano di Via Solferino a vincere la battaglia. Anzi il gap di audience tra le due testate continua crescere, appunto, a favore del Corsera. Comunque sia le due testate giocano in un altro campionato, per dirla in versione calcistica, con una distanza attorno ai due milioni di utenti unici nel giorno medio rispetto a chi occupa la terza e quarta posizione.

Lotta per la medaglia di bronzo, per proseguire la metafora sportiva, vede un’alternanza al terzo posto tra Fanpage e Il Fatto. E anche in questo caso per il terzo mese consecutivo è Fanpage ad avere la meglio sul quotidiano diretto da Gomez.

Seppur in calo rispetto ad aprile, “il Giornale” si mantiene saldamente in quinta posizione, e passa dai 936mila utenti unici di gennaio a più di 1,1 milioni a maggio. Vola la Gazzetta dello Sport, spinta dalla fine del campionato e delle coppe europee di calcio, con una crescita del 30.98% rispetto ad aprile.

Nelle ultime fila, per Affaritaliani non pare avere fine il calo di utenti, e per il secondo mese di fila viene scavalcato da AGI. Per la prima volta nell’anno Linkiesta non è più l’ultimo quotidiano online per audience, tra quelli considerati, ma resta comunque su volumi di traffico estremamente contenuti.

