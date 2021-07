Inarrestabile la Crescita di TikTok in Italia

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni [AGCOM] ha diffuso il consueto aggiornamento rilasciando ieri i dati dell’osservatorio sulle comunicazioni n. 2/2021.

All’interno del rapporto sono contenuti anche i dati relativi agli utenti mensili nel nostro Paese di alcune delle principali piattaforme social. Dati, aggiornati a marzo 2021, che solitamente Audiweb non rende disponibili pubblicamente e che dunque sono di assoluto interesse.

Sia su base annua, rispetto al marzo 2020, che trimestrale, rispetto a dicembre 2020, in calo l’audience di quasi tutte le piattaforme social. Una tendenza comune a buona parte dei social che, dopo il boom durante i lunghi periodi di isolamento forzato a causa della pandemia, ora hanno un calo dovuto all’eccesso di affaticamento da social.

Facebook, a 35,9 milioni di utenti, perde il 5.9% di utenti rispetto a dicembre 2020, e addirittura il 6.4% rispetto al pari periodo dell’anno precedente, quando eravamo rinchiusi in casa. Tiene invece Instagram al +0.1% rispetto a marzo 2020, anche se cala del 2.7% rispetto al trimestre precedente.

Delle varie piattaforme social, il peggior andamento è quello di Twitter che perde il 12.4% di utenti rispetto ad un anno fa. Cala anche LinkedIn, in flessione del 2.3% rispetto ai 21,2 milioni di utenti del marzo 2020. In crescita invece Pinterest che guadagna oltre un quinto di utenti [+ 20.7%] rispetto a dodici mesi fa, anche se però perde il 10.2% rispetto a tre mesi fa, come del resto avevamo documentato di recente.

Inarrestabile, pare davvero, invece la crescita di TikTok che cresce del 4.4% rispetto a dicembre 2020, e addirittura di ben il 62.8% in confronto con il marzo 2020. Secondo i dati Audiweb diffusi da AGCOM la piattaforma video passa da 1 milione di utenti nel giorno medio a marzo 2019, ai 5,4 del marzo 2020, per attestarsi a 8,9 milioni a marzo 2021.

Numeri che sicuramente sono destinati ad essere ancora superiori vista la sua partnership con il torneo di calcio Euro 2020, che ha già mostrato segni di successo.

TikTok è differente. È una piattaforma di intrattenimento, non di lifestyle, che offre a chiunque la possibilità di diventare creator. La semplice creatività, l’autenticità riconoscibile, il formato breve e un meccanismo di sfida integrato sono alla base del suo successo come piattaforma social, e pubblicitaria.

