“DigitalMente”, rubrica settimanale che ogni Venerdì prova a fornire spunti e appunti su digitale e dintorni, per riflettere a tutto campo su innovazione e digitale. Oggi abbiamo scelto di parlare di copie digitali dei quotidiani.

Accertamenti Diffusione Stampa [ADS] ha rilasciato i dati delle vendite a maggio dei giornali. Da questi abbiamo estrapolato quelli relativi ai sedici quotidiani nazionali o pluriregionali, focalizzandoci in particolare sulle vendite delle copie digitali. Di queste abbiamo analizzato il trend delle vendite nei primi cinque mesi del 2021 delle vendite di copie digitali individuali, ovvero il totale delle copie di un’edizione digitale acquistate e pagate dal destinatario finale, che siano state pagate ad un prezzo pari o superiore al 30% dell’edizione cartacea.

Dei sedici principali quotidiani del nostro Paese solamente sette testate vendono più di 5mila copie digitali, ad un prezzo pari o superiore al 30% dell’edizione cartacea, nel giorno medio. Un primo indicatore di quanto nel complesso queste restino marginali sul totale delle vendite.

Se il quotidiano più venduto in Italia resta il Corriere della Sera, il giornale di via Solferino, viene scavalcato da la Repubblica per quanto riguarda invece le copie digitali.

A Maggio il quotidiano diretto da Molinari ha venduto poco più di 39mila copie digitali nel giorno medio, circa 4mila in più di quelle vendute dal giornale diretto da Fontana. Per entrambi il trend da inizio anno ad oggi è di crescita. Repubblica cresce del 12.2%. Il Corriere del 6%. Ma i valori restano comunque contenuti. Siamo sempre al di sotto della 40mila copie rispetto alle 230mila del Corsera e 158mila di Repubblica vendute complessivamente, a maggio, dai due giornali in questione.

Il quotidiano milanese, da tempo, effettua una politica di forte promozionalità sulle copie digitali, e infatti quelle vendite a meno del 30% del prezzo di vendita della versione cartacea sono di più di quelle invece vendute ad almeno il 30%. Per Repubblica sono invece circa un terzo. Al riguardo si segnala che è in vigore una promozione che regala l’abbonamento all’edizione online a tutti i commercialisti ed esperti contabili iscritti all’albo [circa 120mila persone].

Forte promozionalità anche per il quotidiano di Confidustria che a maggio ha venduto nel giorno medio circa 24mila ad almeno il 30% e più di 33mila a meno. Nonostante un pubblico che potenzialmente dovrebbe essere maggiormente incline ad acquistare copie digitali, il Sole24Ore è scavalcato dal Fatto per copie vendute. Il giornale diretto da Travaglio vende praticamente tutte le copie digitali ad almeno il 30%, contrariamente al quotidiano economico-finanziario, e queste hanno un’incidenza più che significativa sul totale delle vendite. Circa la metà.

Gli altri tre quotidiani che vendono più di 5mila copie digitali sono la Stampa, che da un paio di mesi ha superato le 10mila copie, il Messaggero e il Manifesto. Come per il Fatto anche per il quotidiano comunista le copie digitali hanno un peso importante sul totale delle vendite. Circa il 40%.

[clicca per ingrandire]

Per gli altri quotidiani presi in considerazione, come anticipato, le vendite di copie digitali sono assolutamente marginali. E nella maggior parte dei casi in calo, o bene che vada stabili.

Uno dei pochi a crescere è il quotidiano della CEI. Avvenire si attesta comunque a circa 1.500 copie a Maggio. Al riguardo si segnala che rispetto a tali volumi di vendite le copie digitali omaggiate, o comunque vendute a meno del 10% della corrispondente versione cartacea sono poco meno di 14mila. Quasi dieci volte tanto quelle vendute.

Inoltre, stupiscono i volumi di vendita di ItaliaOggi, che si attesta a valori assoluti davvero bassi. In compenso, così come per il quotidiano cattolico, forte il peso delle copie digitali omaggiate, o comunque vendute a meno del 10% della corrispondente versione cartacea, più di 9mila nel giorno medio a Maggio.

Infine, nessuno dei tre giornali di centro-destra ha vendite di copie digitali significative. L’infografica sottostante fornisce il dettaglio e il trend per ciascuna testata.

[clicca per ingrandire]