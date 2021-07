“DigitalMente”, rubrica settimanale che ogni Venerdì prova a fornire spunti e appunti su digitale e dintorni, per riflettere a tutto campo su innovazione e digitale. Oggi abbiamo scelto di parlare di concentrazione del mercato pubblicitario.

È stata pubblicata l’ultima edizione di “This Year, Next Year”, rapporto [richiede registrazione] sulla spesa pubblicitaria globale prodotto da GroupM, che fa parte di WPP.

Tra i vari elementi d’interesse del report, che aggiorna, al rialzo, le previsioni di inizio anno di GroupM per il periodo 2021 – 2026, vi è un elenco dei primi 25 proprietari di media globali, classificati in base ai ricavi pubblicitari.

Una delle principali tendenze tracciate da GroupM è l’aumento dei ricavi pubblicitari delle società tecnologiche cinesi. Già ben consolidata nel 2016, Alibaba ha triplicato il suo fatturato pubblicitario negli ultimi cinque anni. Il proprietario di TikTok, Bytedance, nel frattempo, è cresciuto da meno di 1 miliardo di dollari nel 2016 a 28 miliardi di dollari l’anno scorso. Altri, come Pinduoduo e Kuaishou, sono passati praticamente dal nulla nel 2016 nella classifica dei primi 25.

Da questo elenco abbiamo estrapolato i primi 5 per raccolta pubblicitaria. Google, Facebook, Alibaba, il proprietario di TikTok, Bytedance, e Amazon hanno generato vendite pubblicitarie per $ 296 miliardi l’anno scorso, pari al 46% del mercato del mercato globale. Al contrario, nel 2010, le prime cinque società – Google, Viacom/CBS, News Corp/Fox News, Comcast e Disney – rappresentavano il 17% del mercato con 70 miliardi di dollari di ricavi.

Come mostra l’infografica sottostante, dai primi cinque sono uscite le società di media tradizionali come News Corp, Fox, Comcast e, appunto, sono entrate prepotentemente quelle sopra elencate. Nel 2016 Google raccoglieva il 14% del totale degli investimenti pubblicitari, e Facebook il 5%. A fine 2020 Google aveva una quota del 21% e Facebook del 14%.

Sia Google che Facebook sono il più grande e il secondo più grande in quasi tutti i mercati al di fuori della Cina, mentre Amazon è solidamente in terza posizione in molti Paesi.

[clicca per ingrandire]