I Risultati Economico – Finanziari di GEDI Gruppo Editoriale

Exor, che controlla, anche, GEDI Gruppo Editoriale, all’interno del suo bilancio 2020 ha pubblicato una sintesi dei risultati del gruppo editoriale acquisito definitivamente a maggio 2020.

Che il 2020 fosse stato un anno di lacrime e sangue per GEDI lo si era capito già dai dati relativi al primo semestre dell’anno. Ora, per quanto sintentici, i dati di tutto l’anno consentono di approfondire.

Ne fà una buona sintesi Fabio Pavesi su Il Fatto Quotidiano, che poi amplia su Affaritaliani. Ma naturalmente è bene, e interessante, approfondire ulteriormente.

Complessivamente i ricavi calano di 71 milioni di euro rispetto al 2019 [-11.7%] e di ben 115 milioni rispetto al 2018. Aumentano anche le perdite del gruppo editoriale. Il rosso era di 32 milioni nel 2018, di 129 nel 2019 e ora il saldo negativo ammonta a 166 milioni.

Sale di 7 milioni di euro, rispetto al 2019, anche l’indebitamento finanziario, che ora si attesta a 106 milioni di euro. Aspetto non trascurabile per gli “effetti collaterali” che genera in termini di in dipendenza editoriale.

Se questa è la cruda sintesi dei risultati di GEDI vi sono altri aspetti che meritano un approfondimento. I ricavi da digitale a fine 2020 pesano il 14.7% del totale. Erano il 12.7% a fine 2019. Un incremento di soli due punti percentuali nell’anno del “boom” del digitale/online nel nostro Paese, generato prevalentemente grazie ad un maggior calo dei ricavi analogici [stampa e radio].

Gli abbonati a prodotti digitali arrivano ad essere 237mila a fine 2020, contro i 127mila di fine 2019. Se si considera che la customer base era di 216mila abbonati alla fine del primo trimestre del 2020 si capisce come i risultato sia di gran lunga meno entusiasmante, diciamo, di quanto possa apparire.

I ricavi pubblicitari calano del 19% per quanto riguarda la raccolta della carta stampata e del 29.3% per la radio. Quelli digitali/online aumentano invece del 3.7%.

Una situazione relativamente migliore rispetto a quella del più diretto rivale: RCS Mediagroup. Unica, magra, consolazione di un anno da dimenticare il prima possibile, se possibile.

