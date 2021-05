Ora la Televendita è Social

Il social commerce è in forte crescita in tutto il mondo. Anche se stando ai dati disponibili rappresenta ancora la fetta minore delle vendite online, le previsioni non lasciano dubbi sulle opportunità future.

Attualmente il fenomeno è particolarmente accentuato in Cina, ma i recenti accordi tra Shopify e Facebook non lasciano dubbi sul fatto che anche nel mondo occidentale si allargherà a macchia d’olio.

E, di recente, Facebook ha annunciato che il suo marketplace ha un miliardo di utenti e più di un milione di negozi, con più di 250 milioni di utenti che interagiscono con quei negozi ogni mese.

Adesso, non più tardi di ieri, arriva l’annuncio da parte di Facebook del lancio di una serie di eventi, denominati “Live Shopping Fridays”, con la diretta streaming da parte di diversi brand di bellezza, cura della pelle e contenuti di moda su base settimanale, a partire dal 22 maggio prossimo venturo.

A partire da questa settimana e ogni venerdì fino al 16 luglio, saranno lanciati i “Live Shopping Fridays” con la possibilità di acquistare in diretta prodotti di marchi di bellezza e moda.

Durante le dirette sarà facilmente possibile acquistare gli articoli presentati durante lo streaming toccando i prodotti presenti nello stream e facendo check out, il tutto senza lasciare Facebook naturalmente.

Ogni venerdì, tre marchi diversi andranno in diretta attorno a un tema comune: Glow Up, New Fashion Finds e Self Care Spotlight. Ad esempio, gli esperti di Clinique insegneranno come ottenere un colorito carnoso e dall’aspetto sano, come trovare le creme idratanti giuste per il proprio tipo di pelle e come aggiungere i prodotti per la cura della pelle preferiti nella propria routine, piuttosto che Dolce Vita, che darà ai potenziali acquirenti un’anteprima dello showroom Dolce Vita di New York, e molto altro ancora.

Per le persone, questo significa che possono scoprire gli ultimi prodotti dei propri marchi preferiti e porre domande su taglia, vestibilità e suggerimenti in tempo reale. E per i brand, Live Shopping offre la possibilità di costruire relazioni con i clienti, fornire nuovi contenuti di intrattenimento, rispondere a domande e semplificare il processo di acquisto attraverso un comodo checkout con i negozi.

Certamente, come per tutte le dirette, esistono anche dei rischi rispetto alla risposta live, difficile da governare, delle persone, ma come sempre una buona preparazione, come è doveroso che sia, dovrebbe se non annullarli quanto meno minimizzarli.

Insomma, tornano le televendite ma in salsa social, e le opportunità e le potenzialità appaiono di gran lunga superiori ai rischi. Non ditelo a “il baffo“, tanto lui ha, quasi, cambiato mestiere.