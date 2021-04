Più della Metà degli Influencer di Instagram Coinvolti in Frodi

HypeAuditor, piattaforma internazionale di monitoraggio delle campagne di influencer marketing, ha pubblicato il report “State of Influencer Marketing 2021”.

Dallo studio, tra le altre cose, emerge che più della metà [55%] degli influencer di Instagram è stata coinvolta in una qualche forma di frode e falsificazione sui social media nel 2020.

I mega-influencer e le celebrities di Instagram – quelli con più di un milione di follower – sono stati i maggiori colpevoli, con due terzi [66%] di questi account coinvolti in qualche forma di attività fraudolenta. I nano-influencer, quelli con da 1.000 a 5.000 follower, hanno avuto la percentuale più bassa di frodi, che si verificano nel 42% degli account.

Le tattiche più comuni utilizzate includevano l’acquisto di follower, like e commenti da “click farm”, l’acquisto di visualizzazioni di storie e il coinvolgimento con i pod dei commenti, dove un gruppo di utenti di Instagram si riunisce e interagisce sistematicamente con i post dell’altro.

In alcuni casi, gli influencer possono essere coinvolti in falsità senza rendersene conto. HyperAuditor stima che solo il 55% degli account Instagram sia detenuto da persone reali.

La percentuale degli account mediamente coinvolti in pratiche scorrette o addirittura fraudolente è diminuita di circa 8 punti percentuali rispetto all’anno precedente, ma con una tale incidenza resta un serio problema.

L’influencer marketing de noantri cresce, e prospera come evidente, perchè i brand, in questo caso accomunati ai newsbrand, sono ancora alla ricerca di volume e non di valore. Per evitare l’influencer marketing de noantri valutate, valutiamo, sempre la qualità e non solo la quantità, come avviene prevalentemente, di follower e fan, ricordandosi che popolarità ed influenza sono due concetti che talvolta possono essere anche molto distanti tra loro.

[clicca per ingrandire]