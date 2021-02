Amazon Ora Pesa il 7% dell’Adv Online

Amazon ha presentato in questi giorni i risultati di fine 2020. Le vendite nette per l’intero anno sono state in aumento a $ 386.1 miliardi, in crescita del 38% su base annua. I ricavi da advertising pesano il 6.97% del totale del fatturato nel quarto trimestre 2020, ma sono l’area con il maggior incremento. Infatti, le vendite online crescono del 48.8% rispetto al quatro trimestre 2019, mentre i ricavi da advertising incrementano del 66% rispetto al pari periodo dell’anno precedente.

Le entrate pubblicitarie di Amazon sono aumentate del 52.5% nel 2020, superando di gran lunga il tasso di crescita del mercato pubblicitario online.

Secondo i dati del World Advertising Research Center [WARC], la vendita di pubblicità da parte di Amazon ha accelerato la sua crescita lo scorso anno e ora rappresenta il 7% della spesa pubblicitaria online globale. Si tratta di quasi il doppio della quota registrata solo due anni prima. Ciò è stato il risultato della richiesta di raggiungere i consumatori durante le festività natalizie e il Prime Day.

Certo siamo ancora lontani dal 48.1% di quota sugli investimenti pubblicitari online a livello globale che vanno a Google, e anche dal 28% di Facebook, che assieme pesano dunque il 76.1% del totale. Ma i tassi di crescita di Amazon lasciano ipotizzare che la sua quota sia destinata a crescere ulteriormente.

Infatti, questa crescita non mostra segni di rallentamento data l’ attrattiva di Amazon per i consumatori e il forte ritorno sulla spesa pubblicitaria. E una ricerca, sempre di WARC, su oltre 1.000 professionisti del marketing, rileva che un terzo si aspetta di investire di più su Amazon nel 2021.

L’indubbio vantaggio di promuovere i propri prodotti all’interno della piattaforma dove questi possono essere dirattamente acquistati, ed i miglioramenti nella pertinenza degli annunci e una “rapida adozione” di formati di creatività video, fanno di Amazon una temibile minaccia per il duopolio esistente.

