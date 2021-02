La Fiducia degli Italiani nei Confronti di Media e Giornalisti

Dopo aver presentato a metà gennaio l’Edelman Trust Barometer 2021, ieri Edelman ha pubblicato i risultati dell’edizione Italiana del proprio rapporto annuale.

Delle quattro istituzioni che Edelman monitora, governo, business, ONG e media, sono proprio i media quelli ad essere percepiti come i meno competenti e con minor etica.

I giornalisti hanno la fiducia di poco più di un terzo degli italiani [36%]. In calo di tre punti percentuali rispetto all’anno precedente. E solamente il 27% dei nostri connazionali ritiene i giornalisti essere una fonte d’informazione affidabile. Ed ancora, per il 69% degli italiani i giornalisti cercano di ingannare le persone dicendo cose che sanno essere false, o comunque enfatizzandole strumentalmente.

In Italia il 75% degli intervistati ritiene che i media non stiano facendo affatto bene per quanto riguarda obiettività e diffusione di notizie che non siano parziali, e di parte. Il 71% crede che la maggior parte delle fonti di informazione siano più interessate a supportare un’ideologia, una posizione politica, piuttosto che informare il pubblico, le persone.

Tutto questo si traduce in un calo di fiducia nei confronti dei media tradizionali che perdono credibilità passando dal 65% degli italiani che si fidava dei media nel 2020 al 52% nel 2021. La maggior flessione registrata negli ultimi dieci anni, e quasi il punto più basso del decennio.

Dall’altro lato solamente un italiano su tre evita di diffondere notizie non verificate, analizza le fonti, e considera anche news che non confermano le proprie opinioni personali e si informa regolarmente. Emerge dunque anche un problema di alfabetizzazione, di responsabilità personale, e si conferma che “la bolla” siamo noi, non i social che sono semplicemente lo specchio di chi li usa, di chi li abita.

È evidente a chiunque che in queste condizioni non c’è ricerca di modello di business che tenga. Men che meno basato sul lettore, come del resto i risultati dei principali editori di quotidiani, se necessario, confermano.

[clicca per ingrandire]