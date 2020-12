I Post su Facebook e Instagram che Hanno Generato il Maggior Engagement nel 2020

Da tempo, Facebook ha riconosciuto DataMediaHub come ente di ricerca [GRAZIE!], e dunque ci ha accordato, l’accesso a CrowdTangle, la piattaforma di analisi di proprietà di Facebook stesso, che normalmente ne consente l’utilizzo a grandi realtà editoriali e, appunto, enti di ricerca.

CrowdTangle ha il grande vantaggio di andare a pescare molto in profondità nelle piattaforme social della “famiglia” Facebook e consente di esplorare non solo le fanpage ma anche i gruppi pubblici ed i profili verificati. Grazie a questo strumento abbiamo analizzato quali siano stati i 25 post che hanno generato il maggior numero di interazioni, e dunque il maggior coinvolgimento, su Facebook e Instagram.

Il post che ha generato in assoluto il maggior numero di interazioni su Facebbok è del 14 maggio scorso, quasi alla fine del lockdown di questa primavera, conclusosi il 18 maggio, ed è della fanpage di Comedy Central, canale TV di intrattenimento. Il post è un video del durata di oltre due minuti che propone una “scenetta” che ha tutti gli ingredienti per farlo diventare virale. Video “nativo” che infatti ha ottenuto 123.9 milioni di visualizzazioni, 1.704.179 tra like e le altre “reaction”, 18.4 mila commenti e 109.8 mila condivisioni.

Tra i 25 post che hanno generato maggior engagement ben 7 sono di Cristiano Ronaldo. Di questi quello che ha generato il maggior coinvolgimento è ancora una volta un video, “nativo”, della durata di soli 11 secondi, che vede il calciatore terminare una sessione di allenamento casalingo e spronare compagni di squadra e tifosi. Il post ha ottenuto 6.3 milioni di visualizzazioni, 1.280.049 tra mi piace e le altre reaction, circa 70 mila commenti e 38.5 mila condivisioni.

Non poteva mancare la musica, alleato indispensabile per sopportare il prolungato periodo nel quale gli italiani sono stati chiusi in casa, e infatti sono 6 i video nella “top 25” realizzati da artisti, cantanti e gruppi musicali. Di questi quello che ha generato maggior coinvolgimento è quello di due ragazzini, violinisti, che in pieno lockdown hanno ottenuto poco meno di 3 milioni di visualizzazioni con il loro video.

Se la musica è stato un ingrediente fondamentale per sopravvivere a questo annus horribilis, come sappiamo, altrettanto lo è stata la cucina. Difatti sono due i post di “Fatto in casa da Benedetta” che si collocano tra i primi per engagement, anche se in realtà non sono, come gli altri, di cucina e ricette, ma incentrati su avvenimenti legati alla nota cuoca, che vanta una fanbase di oltre 7 milioni di persone.

Naturalmente anche il nostro premier ha sempre generato attenzione per l’importanza dei suoi messaggi, e infatti un suo post è nella “top 25” . Il primo è il video di una delle conferenze stampa. Quella del 10 aprile scorso, in pieno lockdown, che annuncia il nuovo DPCM in cui si prorogavano le misure restrittive sino al 3 maggio. Video di ben mezz’ora che ottiene poco meno di 3 milioni di visualizzazioni, 310 mila tra like e le altre reaction, delle quali più di 8 mila sono di rabbia, a cui però fanno da contraltare gli oltre 87 mila “love”, più di 168 mila commenti e poco meno di 61 mila condivisioni.

Ottiene un elevato coinvolgimento, pur restando appena fuori dalla “top 25”, anche la “lettera” ricevuta poco prima di Natale dal premier da parte di un bambino. Lettera che in Rete ha suscitato molta ironia, e naturalmente accuse che fosse prodotta ad hoc per la comunicazione del Presidente del Consiglio, ma che invece è stato copiato come format anche dal premier britannico generando addirittura maggior engagement del post sulla prima vaccinata nel Regno Unito. Sul tema, da leggere l’intervista al responsabile editoriale Web e social media di Palazzo Chigi, della Presidenza del Consiglio e del Premier Giuseppe Conte.

L’incoraggiamento agli italiani, sempre durante il lockdown di primavera, da parte dell’esercito italiano è pure tra i primi 25 post per coinvolgimento. Video, di poco più di un minuto, che ottiene poco meno di 2 milioni di visualizzazioni, oltre 221 mila tra mi piace e le atre reaction, più di 14 mila commenti e la straordinaria cifra di ben 275 mila condivisioni. Record assoluto di condivisioni tra i 25 post che testimonia sia il bisogno di incoraggiamento degli italiani che l’ottimo lavoro che sta facendo sui social l’esercito da oltre un anno a questa parte.

Infine, non può sfuggire l’assenza del comparto delle news da questa speciale “classifica”. Per trovare una testata d’informazione bisogna scendere parecchio. Si tratta di un video di Fanpage che è arduo definire una notizia. L’infografica sottostante fornisce il dettaglio di tutti i post della “top 25”.

Completamente diverso invece il panorama per quanto riguarda Instagram. A dominare, nonostante il periodo, sono l’edonismo e la moda. A sorpresa rispetto a quello che ci si sarebbe potuto attendere Chiara Ferragni non compare nella “top 25” per engagement di Instagram e anche il marito, Fedez, si colloca verso il fondo con un post, una foto, che mostra il figlio con in mano la fotografia dell’ecografia della madre. Post che ottiene 2.2 milioni di like e circa 41 mila commenti.

Il post che ottiene il maggior coinvolgimento è un video di Gianluca Vacchi, a nostro giudizio pacchiano come pochi, della compagna che rientra a casa dopo il parto. Video che ottiene 18.1 milioni di visualizzazioni, più di 4 milioni di mi piace e oltre 130 mila commenti.

A dominare è però Michele Morrone, attore e cantante italiano, protagonista delle campagne pubblicitarie di Guess e di Dolce & Gabbana, che piazza ben 22 dei suoi post tra i 25 che hanno generato maggior coinvolgimento.

Bell’uomo senza ombra di dubbio che fa la gioia del pubblico femminile, come si può facilmente verificare dai commenti. Tra tutti il post che genera maggior engagement è una foto, di luglio, con solamente tre parole come didascalia e nessun hashtag, che ottiene 3.5 milioni di like e circa 52 mila commenti, con le emoji di “amore” che si sprecano, a conferma, se necessario, del fascino seducente di Morrone.

Insomma, se su Facebook le persone, come abbiamo visto, hanno interagito con soggettti e temi diversi, su Instagram sono gli “influencer” a dominare la scena con tematiche monocorda, “leggere”. Una piattaforma buona per il social commerce al quale è sempre più orientata.