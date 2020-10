Rapporto sui Modelli di Comunicazione Digitale di Biden & Trump

Abbiamo fondato l’Osservatorio Comunicazione Internazionale. Un centro di monitoraggio dei dati, di ricerca e di analisi dei processi comunicativi e sociologici dei grandi eventi internazionali. Il compito dell’Osservatorio è quello di costruire rapporti informativi, relativi alla comunicazione, attraverso la ricerca, l’analisi dei flussi di informazione e l’analisi sociologica. I documenti sono protetti da copyright e sono fruibili da enti e istituzioni autorizzate. L’Osservatorio si pone l’obiettivo di supportare le Organizzazioni governative italiane e internazionali.

Inauguriamo la nostra attività con un corposo rapporto che analizza i modelli di comunicazione digitale di Joe Biden e Donald Trump.

Non solo gli Stati Uniti ma tutto il mondo è attento alla prossima tornata elettorale che stabilirà chi sarà il 46esimo Presidente americano. In un clima di emergenza mondiale, in cui la pandemia da COVID-19 sta cambiando le relazioni sociali, incidendo notevolmente sulle scelte dei gruppi e degli individui, assume un’importanza ancor più rilevante comprendere chi guiderà la più grande potenza al mondo.

Il report vuole offrire gli elementi fondamentali delle due campagne elettorali promosse dai candidati alla Casa Bianca Trump e Biden. L’analisi è oggettiva e si basa su un lavoro tecnico – scientifico data driven.

Per lavorare con dati certi e avere una prospettiva più completa, abbiamo analizzato i siti web e le piattaforme di social network sites di Donald Trump e Joe Biden applicando un protocollo lineare all’indagine quantitativa.

Di seguito il rapporto integrale, che è possibile leggere ma non scaricare. Se desiderate una copia del report scriveteci e la riceverete al vostro indirizzo di posta elettronica.