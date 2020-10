“DigitalMente”, rubrica settimanale che ogni Venerdì prova a fornire spunti e appunti su digitale e dintorni, per riflettere a tutto campo su innovazione e digitale. Oggi abbiamo scelto di parlare di dati. Più precisamente di consumo di dati da mobile nel nostro Paese.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni [AGCOM] ha diffuso il consueto aggiornamento rilasciando nel corso di questa settimana i dati dell’osservatorio sulle comunicazioni n. 3/2020.

All’interno del rapporto sono contenuti anche i dati relativi al volume del traffico dati da mobile e il numero di SIM che hanno effettuato tale traffico di dati.

Le SIM che hanno effettuato traffico di dati, a Giugno 2020, rappresentano il 71.5% di quelle human complessive. Soprattutto, dopo che nel 2019 vi era stata una sostanziale stabilità, rispetto al 2018, del numero di SIM per il traffico dati, la variazione annuale Giugno 2019 – Giugno 2020 è di oltre 1.6 milioni di nuove SIM.

Ma quello che fa davvero un balzo [+62.8%] è il volume del traffico dati da mobile che schizza a 3.014 petabyte. Una crescita che non può che spiegarsi con la ricerca di notizie e intrattenimento durante il lockdown, e con lavoro e didattica a distanza che hanno caratterizzato la prima parte del 2020.

Tutto questo però parrebbe non essersi tradotto in una crescita significativa degli utenti di Internet nel nostro Paese, che dopo il balzo di Marzo sono tornati a scendere ai livelli pre-lockdown, o addirittura meno. Insomma, purtroppo il lockdown non ha colmato il digital divide, come conferma anche il terzo rapporto Auditel-Censis rilasciato sempre in questi giorni.

Come abbiamo ribadito più e più volte, le problematiche da affrontare, una volta per tutte, sono in primis culturali, dunque organizzative, ed infine tecnologiche, come dimostra in maniera lampante il “caso” di Immuni. La tecnologia è un mezzo, non un fine. Dare priorità a quest’ultima è miopia da tecnocrazia, che non farà fare progressi in ambito digitale al nostro Paese.

