È Boom per TikTok in Italia

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni [AGCOM] ha diffuso il consueto aggiornamento rilasciando ieri i dati dell’osservatorio sulle comunicazioni n. 3/2020.

All’interno del rapporto sono contenuti anche i dati relativi agli utenti mensili nel nostro Paese di alcune delle principali piattaforme social. Dati che solitamente Audiweb non rende disponibili pubblicamente e che dunque sono di assoluto interesse.

Con la fine del lockdown quasi tutte le piattaforme social, a Giugno 2020, registrano una flessione rispetto a Marzo di quest’anno ma, ad eccezione di Twitter, gli utenti mensili sono comunque in crescita rispetto a Giugno 2020. Fanno eccezione Pinterest e TikTok il cui trend di crescita non si arresta.

In particolare è vertiginosa la crescita di TikTok. La piattaforma social di video in un anno passa da meno di un milione di utenti mensili a ben 6.6 milioni. Il social al centro di tante controversie, dopo aver accusato il colpo subito dopo essere stato bannato dal governo indiano ha ripreso a crescere e continua ad essere l’app più scaricata al mondo, e anche nel nostro Paese è sempre tra le prime dieci app per download.

TikTok è differente. È una piattaforma di intrattenimento, non di lifestyle, che offre a chiunque la possibilità di diventare creator. La semplice creatività, l’autenticità riconoscibile, il formato breve e un meccanismo di sfida integrato sono alla base del suo successo come piattaforma social, e pubblicitaria.

A prescindere da come si concluderà “la saga” d’oltreoceano, TikTok è qui per rimanere e, se non lo aveste ancora fatto, sarà bene prenderci confidenza e comprendere quale ruolo posso giocare nella vostra strategia di social media marketing.

[clicca per ingrandire]