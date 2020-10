“DigitalMente”, rubrica settimanale che ogni Venerdì prova a fornire spunti e appunti su digitale e dintorni, per riflettere a tutto campo su innovazione e digitale. Oggi abbiamo scelto di parlare di TikTok.

Il valore per i brand dei contenuti creati dagli utenti [user-generated content, UGC], in particolare per quanto riguarda le “Hashtag Challenge”, è oggetto del report “The Power of TikTok”, realizzato da Kantar.

Il report coniuga interviste qualitative a esperti di marketing di tutto il mondo con un’analisi su 60 Branded Hashtag Challenge e sui dati demografici tratti dal Kantar TGI Global Quickview 2020, su un campione di 60.000 utenti. La ricerca evidenzia non solo il valore rappresentato dalla piattaforma per i brand, ma anche i fattori alla base delle campagne di maggiore successo condotte sull’app.

In particolare emerge che:

TikTok è differente. È una piattaforma di intrattenimento, non di lifestyle, che offre a chiunque la possibilità di diventare creator. La semplice creatività, l’autenticità riconoscibile, il formato breve e un meccanismo di sfida integrato sono alla base del suo successo come piattaforma social, e pubblicitaria; I creator sono l’essenza di una campagna efficace. Le hashtag challenge di maggior successo vedono al centro brand che collaborano con i creator per identificare gli elementi creativi di maggior impatto sulla community e inoltre, dando loro libera licenza creativa al momento della realizzazione dei contenuti. La #BeatsDaisyChallenge realizzata da Beats in collaborazione con la TikToker Ashnikko è stata visualizzata 5.2 miliardi di volte, a dimostrazione della forza della collaborazione con gli influencer; La musica è la chiave. La giusta colonna sonora può trasformare una buona campagna in un’ottima campagna. La #GlowingOut challenge realizzata da River Island nel Regno Unito ha utilizzato una colonna sonora personalizzata, che è stata parte integrante del successo della campagna; Le campagne TikTok possono accorciare il marketing funnel. Gli utenti che partecipano attivamente alle “Hashtag Challenge” acquistano con più facilità i brand con cui interagiscono. La misurazione Kantar delle campagne TikTok mostra come le “Branded Hashtag Challenge” portino a un aumento della brand awareness del 5.1% rispetto al 2.8% registrato in media da Kantar. Inoltre, è dimostrato un ulteriore aumento del 3.4% nell’associazione dei messaggi [sempre contro il 2.8%], del 4.6% nella preferenza del marchio [rispetto all’1.8% secondo gli standard Kantar] e un aumento del 3.2% nell’intenzione di acquisto [contro l’1.8%]; L’audience globale di TikTok è più ampia di quanto si possa immaginare. Secondo il rapporto, il 32% degli utenti globali ha tra i 25 e i 34 anni; mentre il 35% ha più di 35 anni.

Proprio in riferimento all’ampiezza dell’audience, nel documento per il ricorso contro la decisione di Trump di bannare dagli USA il social di video si parlava di 690 milioni di utenti mensili attivi a livello mondiale, dei quali 100 milioni proprio negli Stati Uniti. Inoltre, a metà Settembre, TikTok ha annunciato di avere più di 100 milioni di utenti attivi mensilmente in Europa.

Ora, stando ai contenuti in una presentazione di questa estate del marketing di TikTok, TikTok for Business, diffusi in questi giorni da Bloomberg, si conoscono, almeno parzialmente, i dettagli della composizione dell’audience europea della piattaforma social.

Gli utenti britannici sono i più numerosi in Europa, ma non sono i più dedicati. Gli 1.2 milioni di utenti norvegesi di TikTok aprono l’app 17 volte al giorno, trascorrendo 74 minuti a scorrere i video. TikTok ha anche 11 milioni di utenti in Francia, che guardano in media poco più di un’ora di video al giorno, 10.7 milioni in Germania, dove la società ha recentemente annunciato un nuovo country manager, e 8.8 milioni in Spagna.

Per quanto riguarda il nostro Paese, sono 9.8 milioni di italiani usano TikTok ogni mese, il 30% dei quali tra i 18 ei 24 anni. In totale gli utenti anttivi mensilmente nelle nazioni UE5 sono dunque 57.5 milioni, pari al 57.5% del totale in Europa.

Certamente siamo ancora molto distanti dai 410 milioni di utenti mensili attivi su Facebook, ma altrettanto certamente, a prescidere da come si concluderà “la saga” d’oltreoceano, TikTok è qui per rimanere, e anche nel terzo trimestre di quest’anno è l’app più scaricata, e più redditizzia, al mondo.

Insomma, se non lo aveste ancora fatto, sarà bene prenderci confidenza e comprendere quale ruolo posso giocare nella vostra strategia di social media marketing.

[clicca per ingrandire]