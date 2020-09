L’Adv Online Ora è Self-Service

Manzoni, la concessionaria di pubblicità del Gruppo GEDI, lancia “AdSell”, la nuova piattaforma web per l’acquisto di pubblicità progettata per permettere alle piccole e medie agenzie e alle PMI di avere accesso a tutta l’inventory pubblicitaria online di una delle maggiori concessionarie digital italiane.

Grazie alla piattaforma, realizzata da Accenture, è possibile pianificare autonomamente su tutti i brand in concessione, optando per obiettivi di performance o awareness.

Dopo essersi registrati, come agenzia o come azienda, è possibile creare la propria campagna sui mezzi in concessione di Manzoni scegliendo tra campagne che hanno come principale obiettivo la creazione di brand awarenness o performance, definendo intervallo di prezzo e periodo della campagna.

Campagne che nella propria area personale vengono archiviate come bozze, in atttesa di validazione, o processate. È possibile pianificare su quotidiani, periodici, siti Internet, altre reti telematiche, emittenti radio e TV, ecc e/o servizi di e-mail marketing dalla stessa forniti per la diffusione [pubblicazione/edizione/trasmissione] in tali spazi/canali di diverse forme di comunicazione commerciale quali pubblicità tabellare ed extratabellare, servizi publiredazionali, servizi di publinformazione, avvisi, annunci, bandi, inserzioni, spot, telepromozioni, televendite, citazioni, ecc.

È possibile anche definire una specifica area geografica abbinando così la propria comunicazione alle testate locali del Gedi News Network, alle edizioni locali di Repubblica [10] e de La Stampa [11], e al meteo fino a livello di comune. Integrando questi con le possibilità offerte da Taboola. Gigante del clickbait che per inciso ha annunciato proprio ieri l’annullamento della fusione da 850 milioni di dollari con Outbrain.

Una volta definito il carrello, l’utente potrà procedere con il pagamento delle campagne selezionate concludendo così il contratto di acquisto e definendo uno specifico ordine. Quotidianamente verrà inviato all’inserzionista un report con il numero di impression erogate, i click e il CTR raggiunto.

Si possono scegliere interessi delle persone, regioni e anche alcuni comuni. Naturalmente le bozze delle campagne possono essere salvate o cancellate.

Non abbiamo portato a compimento completo la simulazione della creazione di una campagna, ma ci pare di poter dire che sia estremamente facile realizzarne la pianificazione, anche se al momento i tutorial non sono ancora disponibili. Così come allo stato attuale delle cose non sono disponibili le specifiche tecniche di AdSell.

Una volta a regime quello che Manzoni definisce “l’’ecommerce della pubblicità per le PMI” potrebbe effettivamente permettere alle piccole e medie agenzie, più che alle PMI, di avere accesso a tutta l’inventory pubblicitaria online. Sancisce definitivamente “la morte” dei venditori di spazi pubblicitari e, finalmente, la nascita dei “consulenti di comunicazione” tanto auspicata, giustamente, dall’ex direttore di UPA.