A Ferragosto Cresce l’Audience delle News

Audiweb ha reso disponibili i dati relativi all’audience online dal 10 e il 16 Agosto. Abbiamo selezionato, come d’abitudine, le principali testate giornalistiche nazionali, e abbiamo confrontato l’audience settimanale rispetto al periodo tra il 13 e il 19 Luglio.

A Ferragosto cresce l’audience di, quasi, tutte le fonti d’informazione. Nella maggior parte dei casi si tratta di crescita percentuale a due cifre. È la prova provata, se necessario, di quanto e come nell’epoca del “mobile first” non ci siano più periodi di flessione nella fruizione della Rete in generale, e delle news nello specifico.

Una settimana, quella di Ferragosto, con appuntamenti sportivi, tra cui i quarti di finale della Champions League, il Motomondiale e alcune tappe del ciclismo che hanno alimentato l’audience online di alcuni siti e canali sportivi. Ma a muovere le audience non sono stati solo gli eventi sportivi.

Tra il 10 e il 16 Agosto alcuni avvenimenti hanno tenuto alta l’attenzione delle persone alimentando ulteriormente i valori delle testate giornalistiche online in confronto alla settimana di Luglio [13-19] che, invece, presentava una flessione particolare per alcune entità legata all’inizio dell’estate e alla programmazione di spostamenti e ferie.

Il “decreto agosto”, le discussioni sul referendum per l’abolizione dei parlamentari e la campagne elettorale per le regionali, l’ordinanza sull’obbligo di indossare le mascherine dalle ore 18, la chiusura delle discoteche, il continuo aggiornamento sui contagi da Covid-19, cui si sono aggiunti alcuni eventi di cronaca [tra cui il dramma di Viviana Parisi e del figlio Gioele, la caduta del ciclista belga Evenepoel nel Giro di Lombardia, l’incidente in Moto GP tra Morbidelli e Zarco, e altri ancora]

Dati che sarà bene tenere a mente quando l’anno prossimo si farà la programmazione estiva delle ferie dei giornalisti, e l’intesità della pubblicazione delle notizie online, sui siti web e sui social.

[clicca per ingrandire]