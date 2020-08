La TV Ora Rappresenta più di un Quarto delle Visualizzazioni di YouTube

Il mobile rimane il dispositivo di riferimento per i contenuti di YouTube, ma guardarlo su una TV sta diventando sempre più popolare, secondo una ricerca della piattaforma di intelligence in tempo reale per lo streaming multimediale Conviva.

Il rapporto “State of Streaming Q2 2020” mostra come il 2020 sia stato caratterizzato dall’ascesa delle smart TV, il costante predominio della quota di mercato dei dispositivi TV connessi come Roku e Fire TV e il modo in cui gli spettatori si connettono alle piattaforme social.

La quota di console per videogiochi e TV connessa del tempo di visione globale di YouTube ha raggiunto oltre un quarto [27%] nel secondo trimestre del 2020, rispetto al 16% dello stesso periodo dell’anno scorso.

La visualizzazione dei contenuti di YouTube e delle campagne pubblicitarie su uno schermo più grande può aiutare i brand a combinare la personalizzazione della pubblicità digitale con la risonanza emotiva della TV.

Una combinazione di assoluto interesse per gli investitori pubblicitari. Non a caso YouTube è stato l’unico segmento di proprietà di Google a registrare una crescita dei ricavi pubblicitari nel secondo trimestre del 2020, aumentando del 5.8%, a 3.8 miliardi di dollari, il proprio fatturato, contro un calo complessivo dei ricavi pubblicitari del 8.1% da parte di Alphabet, per la prima volta nella storia dell’azienda di Mountain View.

Sino a questo momento le imprese hanno utilizzato YouTube prevalentemente per promuovere la brand awareness, ma la piattaforma ha recentemente introdotto formati di risposta diretta che renderanno gli annunci “shoppable”.

Altro elemento di sicuro interesse, anche se il problema di brand safety di YouTube significa che gli investimenti di marketing potrebbero dover considerare uno spostamento dell’attenzione dalla brand suitability alla brand consciousness.

Infine, un numero maggiore di persone che guardano YouTube sui dispositivi TV è in parte il risultato della lunga permanenza in casa durante l’epidemia di coronavirus. Resta da vedere se questo aumento della visione dalla TV connessa durerà nel lungo termine.

