L’Audience dell’Informazione Online Torna [Quasi] ai Livelli Pre-Crisi Covid19

Audiweb ha reso disponibili i dati relativi all’audience settimanale per la settimana che va dal 4 al 10 Maggio. Il report Audiweb Week rappresenta i consumi online nella prima settimana della “fase 2” dell’emergenza coronavirus che si apre con la ripartenza di alcune attività e precede la più ampia apertura di metà Maggio. Fornisce dunque una prima fotografia di quale sia stato l’impatto.

I siti di informazione [sotto-categoria “Current Event & Global News”] presentano una variazione media del +33% rispetto al periodo di pre-emergenza, segno di un interesse ancora forte verso questo tipo di contenuti, mentre rispetto alla settimana tra il 20 e il 26 aprile 2020 – che si chiude proprio con l’annuncio della fase 2 – si riscontra una flessione media dei valori rilevati pari al -12%.

Siamo però complessivamente molto lontani dai valori della settimana dal 9 al 15 Marzo che ha rappresentato il picco di audience dopo il quale, lentamente, la frequentazione dei siti di news ha iniziato a calare.

Vedremo se, e in quanto tempo eventualmente, l’audience dei siti dei principali newsbrand tornerà completamente ai livelli pre-crisi da coronavirus, o se una quota parte invece continuerà a frequentare le fonti d’informazione.

Quando e qualora le testate riuscissero a trattenere una quota dell’audience guadagnata durante la fase acuta della pandemia e il lockdown sarebbe l’unico indicatore positivo di un’esplosione di contatti che sin qui non ha generato alcun vantaggio concreto. In caso contrario sarebbe anche l’indicazione della scarsa attenzione e capacità di fidelizzazione dei newsbrand, complessivamente ancora concentrati sul volume e non sul valore.

L’infografica sottostante riporta i dati di dettaglio delle venti fonti d’informazione prese in considerazione, con Lettera43 all’ultimo posto proprio nella settimana prima di annunciare la propria chiusura definitiva.

[clicca per ingrandire]