Gli Utenti di Pinterest in Italia

Stando ai risultati del primo trimestre 2020 Pinterest godrebbe di ottima salute almeno per quanto riguarda il numero di utenti, in costante crescita soprattutto fuori dagli USA, che aumentano complessivamente del 26% rispetto al pari periodo dell’anno precedente, e del 9.5% rispetto a fine 2019.

Ma qual è la situazione specifica nel nostro Paese visto che, come tutte le altre piattaforme social, Pinterest non dichiara ufficialmente quale sia il numero di utenti attivi in Italia?

Dopo che avevamo pubblicato il mese scorso gli utenti mensili italiani di tutte le principali piattaforme social, con i dati aggiornati a Febbraio, che vedono Pinterest sopra Telegram, Twitter, e TikTok, abbiamo deciso di approfondire grazie al fatto che da inizio 2020 Audiweb rende disponibili pubblicamente [previa registrazione] anche i dati proprio degli utenti giornalieri di questa piattaforma social.

Pinterest si attesta attorno ai 3.5 milioni di utenti unici giornalieri nel giorno medio. Un numero superiore a quasi tutte le testate giornalistiche del nostro Paese, nonostante il boom legato all’infodemia da coronavirus, per avere un termine di confronto.

Di questi circa l’85% fruisce di Pinterest da smartphone, come era naturale attendersi. Il tempo medio speso, sempre nel giorno medio, si attesta a 7 minuti e 34 secondi. Un valore, ancora una volta, superiore a quello di quasi tutti i quotidiani online. Sempre per avere un indicatore con il quale paragonare i dati.

Tempo che da smartphone scende a 7 minuti e 15 secondi, e da PC si attesta appena sotto i 7 minuti [6:59], mentre sale a 9 minuti e 26 secondi per coloro che utilizzano Pinterest da tablet, che però sono poco più del 10% degli utenti unici giornalieri.

Insomma, numeri decisamente importanti, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, per questa piattaforma social, che come sappiamo ha una decisa prevalenza di pubblico femminile, e che nonostante questo è ampiamente trascurata e poco impiegata, almeno nel nostro Paese, visto che invece, ad esempio, l’account di Nutella USA conta oltre 603mila visualizzazioni mensili.

Se certamente, come per gli altri social, vi è una sovrapposizione tra coloro che utilizzano Pinterest e chi usa altri social media/network, altrettanto certamente non avere una propria presenza come azienda, brand, ente, organizzazione, o newsbrand, è un errore al quale sarebbe bene rimediare.