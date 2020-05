Non si Arresta la Crescita di Pinterest

Pinterest ha presentato ieri i risultati relativi al primo trimestre 2020. Pare non arrestarsi la crescita della piattaforma social che continua a crescere sia per numero di utenti che per ricavi, ma non tutto è oro quel che luccica.

Gli utenti mensili crescono complessivamente del 26% rispetto al pari periodo dell’anno precedente, e del 9.5% rispetto a fine 2019. Una crescita trainata dallo sviluppo internazionale, su cui Pinterest dichiaratamente punta molto, con il numero di utenti che aumenta del 34% rispetto al primo trimestre 2019, mentre negli Stati Uniti la crescita è “solamente” del 6%.

Nella lettera agli investitori Pinterest rimarca come vi sia stata un’impennata nell’utilizzo a partire da metà Marzo a causa dell’isolamento delle persone in buona parte del mondo, come sappiamo. Viene sottolineata la crescita della parte legata alla possibilità di effettuare acquisti direttamente dalla piattaforma social che, stando a quanto dichiarato, sarebbe cresciuta del 44%, con una crescita di traffico ai retailers del 2.3x.

Tutto ciò ha generato una crescita complessiva dei ricavi del 35%, con quelli a livello internazionale che addirittura volano al +136% rispetto al primo trimestre del 2019. Il problema però resta sempre lo stesso, ovvero la scarsa capacità di monetizzare proprio la crescita internazionale con un ARPU che vale solamente 0.13 centesimi di dollaro contro i 2.66 dollari negli USA.

Fenomeno che il calo degli investimenti pubblicitari legato alla pandemia, ed al relativo crollo dei consumi, non agevolerà neppure nel futuro prossimo venturo, ed infatti il titolo è arrivato a perdere sino al 19% della sua valutazione dopo la presentazione dei risultati.

Insomma, futuro incerto felicità a momenti, come direbbe Tonino Carotone, ma resta il fatto che Pinterest resta una piattaforma social di grande interesse e potenzialità, in particolare per entrare in relazione con l’universo femminile, e con numeri tutt’altro che trascurabili anche nel nostro Paese.

[clicca per ingrandire]