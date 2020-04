“DigitalMente”, rubrica settimanale che ogni Venerdì prova a fornire spunti e appunti su digitale e dintorni, per riflettere a tutto campo su innovazione e digitale. Oggi abbiamo scelto di parlare di audience dei social in Italia.

Siamo infatti riusciti a reperire i dati Audiweb relativi agli utenti mensili delle principali piattaforme social e app di messaggistica istantanea nel Febbraio 2020. Dati che normalmente sono riservati esclusivamente agli associati a Audiweb, e che non vengono diffusi se non in via del tutto eccezionale.

Nessuna sopresa al vertice, anche se YouTube tallona molto da vicino Facebook. Nei primi cinque per utenti unici mensili quattro sono di proprietà di Facebook, YouTube escluso appunto.

Complessivamente continua a crescere l’audience di social e instant messaging rispetto ai dati forniti non più tardi di ieri da AGCOM relativamente a fine 2019 [sempre su base dati Audiweb].

In particolare, boom di TikTok che passa dai 900mila utenti unici mensili del Giugno 2019 agli attuali 3.7 milioni, scavalcando Snapchat, per il quale anche a livello mondiale è prevista una crescita debole da qui al 2023.

Infine, da segnalare gli oltre 12 milioni di utenti per Telegram. L’app di instant messaging ha dunque una platea ben più numerosa dei 580mila “pirati” additati da FIEG, e infatti AGCOM, che ieri ha annunciato di aver rimosso 7 degli 8 canali segnalati da FIEG, spiega che «Allo stato attuale della legislazione un eventuale provvedimento di blocco indiscriminato di accesso a tutti i canali Telegram – quale quello richiesto dalla FIEG – appare sprovvisto del necessario requisito».

L’infografica sottostante fornisce il dettaglio degli utenti mensili, a Febbraio 2020, per ciascun social, con i numeri di Pinterest, che sempre stando ai dati Audiweb, si attesta attorno a 748mila utenti unici nel giorno medio. Piattaforma social con una forte presenza femminile decisamente trascurata da brand e newsbrand nostrani.