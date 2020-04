Snapchat Vola Nel 1° Trimestre 2020

Complice la pandemia, e il relativo lockdown, con tutte le piattaforme social e le app per comunicare che vedono forti incrementi nell’utilizzo, Snapchat vede crescere del 20.5% rispetto al primo trimestre 2019 il numero di utenti giornalieri, ma la crescita è del 5% rispetto al trimestre precedente.

Crescita del numero di utenti che è dovuta principalmente agli Stati Uniti che registrano una crescita del 44.8% rispetto al pari periodo dell’anno precedente con 22 milioni di utenti unici giornalieri in più. Decisamente meno esaltante la crescita in Europa [+14.7%] e nel resto del Mondo [+10%], anche perchè, come sappiamo, Snapchat in alcuni Paesi è assolutamente marginale, a cominciare dall’Italia, dove pare essere addirittura in calo.

Stando a quanto dichiarato nelle note ai dati del primo trimestre 2020, nei primi tre mesi di quest’anno più di quattro milardi di “snap” sono stati creati ogni giorno. Il tempo speso utilizzando Discover è cresciuto del 35% anno su anno, e oltre 20 milioni di utenti hanno guardato “Nikita Unifiltered” nel marzo di quest’anno.

Ricavi complessivamente in crescita del 44% rispetto al primo trimestre 2019, generati per il 68.3% negli USA, che però hanno poco più di un terzo [38.4%] del totale degli utenti giornalieri. Segno di evidente sbilanciamento.

Peccato che tutto questo si traduca in un miglioramento delle perdite di soli quattro milioni di dollari, con un rosso di 306 milioni rispetto ai 310 del primo trimestre 2019. E nel commento ai dati, Evan Spiegel, CEO e co-fondatore di Snapchat, ha dichiarato che, così come sta avvenendo per tutti i media, nella parte finale del trimestre molti investitori hanno tagliato le loro campagne, e il relativo budget. Non a caso assistiamo al crollo del valore dei CPM persino per Facebook.

Insomma, ancora una volta, per dirla in una battuta, Snapchat vince ma non convince. Snapchat non è ancora redditizio due anni dopo la sua OPA, e il tempo inizia a stringere.

L’infografica sottostante fornisce il dettaglio dei dati relativi agli utenti attivi nel giorno medio dal primo trimestre 2017 al primo trimestre 2020, con il dettaglio della composizione dell’audience per continente.

[clicca per ingrandire]