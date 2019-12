I Contenuti di DataMediaHub più Letti nel 2019

Riepilogo annuale di quelli che, stando ai dati di Google Analytics, sono stati i contenuti più letti quest’anno, escludendo l’home page del nostro sito che resta in assoluto la sezione più visitata. Dato che ci conforta, e un po’ ci inorgoglisce anche, visto che se a prevalere sono gli accessi diretti questo significa che siamo un punto di riferimento per gli addetti ai lavori.

Di seguito gli 11 articoli più letti [mai fare liste di 10] nel 2019. Un’occasione per leggerli, se vi fossero sfuggiti, o per rileggerli se non vi ricordavate dove era quel dato che vi interessava.

L’articolo più letto in assoluto è «Che Tanfo di Tonfo per Taffo». Analisi critica sulla comunicazione della nota impresa di pompe funebri; Medaglia di argento per «20 Anni di Finanziamenti Pubblici a Il Foglio». Analisi del Marzo di quest’anno tornata di cocente attualità proprio in questi giorni; Il bronzo va a «Quali Sono i Quotidiani più Venduti per Regione». Articolo che fornisce i dati di dettaglio dei tre giornali più venduti in ciascuna regione del nostro Paese; In quarta posizione troviamo «L’Insostenibile Leggerezza del Restyling di Repubblica». L’inutilità del restyling dei quotidiani, che invece avrebbero bisogno di un redesign totale. Di una concezione completamente distinta del prodotto; Si resta in casa GEDI con al quinto posto, appunto, la «Radiografia del Gruppo GEDI». I dati 2018, e confronto rispetto al 2017, con il dettaglio delle diverse aree di business, di uno dei principali gruppi editoriali italiani, passato di mano di recente; «Chi Legge, e Chi NON Legge, i Giornali, Spiegato Bene» occupa il sesto posto per numero di visualizzazioni. La readership dei quotidiani del nostro Paese, appunto, spiegata bene; In settima posizione «Interviste che NON lo Erano». La presunta intervista alla comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete, e il modus operandi dei giornali; Occupa l’ottavo posto «Comunicazione Politica Vs Comunicazione Istituzionale». Articolo di inizio 2019 su il confine sempre più labile, se non addirittura inesistente, tra la comunicazione politica e quella istituzionale. Analisi di un fenomeno che, ahinoi, è andato ulteriormente peggiorando nel corso dell’anno; Al nono posto troviamo «Le Differenze Generazionali nell’Uso dei Social». I risultati di un’indagine internazionale, Italia compresa, condotta su circa 114mila individui di età compresa tra 16 e 64 anni, relativamente a utilizzo e intensità di uso di alcune delle principali piattaforme social; Decimo contenuto più letto: «Per i Newsbrand Italiani i Mercati NON Sono Conversazioni». Report della desk research da noi effettuata sull’utilizzo di Facebook da parte di venti testate giornalistiche del nostro Paese; Chiude la classifica «Il Futuro di Giornali & Periodici è più Nero in Italia che Altrove». Il focus relativo al trend consolidato 2014 – 2018, e previsionale 2019 – 2023, di periodici e quotidiani in Italia.

Fatto 100 il numero di visite al nostro sito nel 2019, i social, come referral, come fonte di traffico, anche se, come noto, non ci piace considerararli da questo punto di vista, hanno inciso per il 16.52% del totale, rappresentando la terza fonte di traffico dopo gli accessi diretti, e la search. Così come avviene praticamente per tutti, tra i social quello che è il principale driver di traffico è Facebook, come mostra l’infografica sottostante.

Buon 2020 a voi tutti, e grazie per l’attenzione.