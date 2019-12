“DigitalMente”, rubrica settimanale che ogni Venerdì prova a fornire spunti e appunti su digitale e dintorni, per riflettere a tutto campo su innovazione e digitale. Oggi abbiamo scelto di parlare di Twitter in Italia.

Sono stati rilasciati non più tardi di ieri i dati Audiweb relativi al mese di Ottobre di quest’anno. In generale, la total digital audience nel giorno medio in questo mese di rilevazione ha raggiunto 34.3 milioni di individui dai 2 anni in su. La fruizione di internet nel giorno medio da smartphone ha interessato il 67.8% della popolazione tra i 18 e i 74 anni [30.3 milioni], online per 4 ore e 30 minuti per persona.

Il 90.3% ha frequentato i Social Network [37.8 milioni di utenti per la sotto-categoria Member Communities], e la sotto-categoria Instant Messaging, dedicata alla messaggistica istantanea, ha raggiunto l’84.7% degli utenti online [35.5 milioni], addirittura più dei servizi dedicati alla gestione delle email hanno coinvolto l’81.6% degli utenti [34.2 milioni].

Per quanto riguarda in maniera specifica Twitter, la piattaforma di micro-blogging, continua senza sosta la sua crescita. Trend in corso ormai da mesi che si conferma anche ad Ottobre 2019.

L’audience nel giorno medio sfiora i 2.8 milioni di utenti unici, con una crescita del 15% rispetto ad Ottobre 2018. Di questi 2.4 milioni sono da smartphone, e chi utilizza questo device per fruire di Twitter vi trascorre mediamente più di 26 minuti al giorno.

Le due infografiche sottostanti forniscono i dati dettaglio del trend dell’audience, con la spaccatura della fruzione per device, e del tempo speso.